В России выросли цены на вторичное жилье

По данным аналитиков, стоимость квадратного метра на вторичном рынке в апреле выросла в среднем до 142 тысяч рублей. Самые высокие цены отмечаются в Москве (до 359 тыс. руб./кв. м), Санкт-Петербурге (до 214 тыс.), Казани (до 186 тыс.), Нижнем Новгороде (до 139 тыс.) и Екатеринбурге (до 125 тыс.).

В России выросли цены на вторичное жилье. Об этом 13 мая сообщили «Известия» со ссылкой на «Яндекс Недвижимость».

По данным аналитиков, стоимость квадратного метра на вторичном рынке в апреле выросла в среднем на 0,7% — до 142 тысяч рублей.

Самые высокие цены отмечаются в Москве (до 359 тыс. руб./кв. м), Санкт-Петербурге (до 214 тыс.), Казани (до 186 тыс.), Нижнем Новгороде (до 139 тыс.) и Екатеринбурге (до 125 тыс.).