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Эксперты сообщили, что в России рекордно упадут продажи новых автомобилей
Отмечается, что по итогам 2025 года продажи новых машин могут снизиться на 20%. Кредиты будут дорогими, ставки банков — высокими. Если текущая динамика рынка сохранится до конца года, произойдет серьезное падение.

Эксперты сообщили, что в России рекордно упадут продажи новых автомобилей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

Отмечается, что по итогам 2025 года продажи новых машин могут снизиться на 20%.

По его словам, кредиты будут дорогими, ставки банков — высокими. Если текущая динамика рынка сохранится до конца года, произойдет серьезное падение.