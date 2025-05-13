Эксперты сообщили, что в России рекордно упадут продажи новых автомобилей
Отмечается, что по итогам 2025 года продажи новых машин могут снизиться на 20%. Кредиты будут дорогими, ставки банков — высокими. Если текущая динамика рынка сохранится до конца года, произойдет серьезное падение.
Эксперты сообщили, что в России рекордно упадут продажи новых автомобилей. Об этом
Отмечается, что по итогам 2025 года продажи новых машин могут снизиться на 20%.
По его словам, кредиты будут дорогими, ставки банков — высокими. Если текущая динамика рынка сохранится до конца года, произойдет серьезное падение.