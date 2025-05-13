В России курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с апреля
Это первый случай с 21 апреля. Утром во вторник, 13 мая, курс доллара на российском межбанковском рынке снизился на 1,62% и достиг 79,7 рубля. Отмечается, что на международной площадке Форекс доллар также демонстрировал снижение. Он достиг 79,5 рубля.
В России на межбанковском рынке курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 21 апреля. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные «ФИНАМ».
Утром во вторник, 13 мая, курс доллара на российском межбанковском рынке снизился на 1,62% и достиг 79,7 рубля.
Отмечается, что на международной площадке Форекс доллар также демонстрировал снижение. Он достиг 79,5 рубля.
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