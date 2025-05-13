В России хотят расширить действие «Пушкинской карты» на цирки

Правительство России должно разработать идеи по внедрению цирков в программу «Пушкинская карта». Их необходимо представить президенту Владимиру Путину до 30 ноября. Такое решение приняли на заседании Совета по культуре и искусству. Напомним, что «Пушкинской картой» могут пользоваться школьники и студенты возрастом от 14 до 22 лет включительно. Каждый год она пополняется на пять тысяч рублей.

В России хотят расширить действие «Пушкинской карты» на цирки. Об этом пишет Life со ссылкой на сайт Кремля.

Правительство России должно разработать идеи по внедрению цирков в программу «Пушкинская карта». Их необходимо представить президенту Владимиру Путину до 30 ноября. Такое решение приняли на заседании Совета по культуре и искусству.

Напомним, что «Пушкинской картой» могут пользоваться школьники и студенты возрастом от 14 до 22 лет включительно. Каждый год она пополняется на пять тысяч рублей.