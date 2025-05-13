В поселке под Рязанью отключат свет
В среду, 14 мая, с 05:00 до 20:00 в связи с проведением работ по капитальному ремонту в поселке. Мурмино электроэнергия будет отключена по следующим адресам: улица Колхозная, дома №№ 49-77; улица Н-Садовая, дома №№ 1-13-а, 2-12; улица В-Садовая, б/н — магазины ЧП Юдина, Ремизова, Дмитриева, улица Сельских Строителей — участки малоэтажек. застройки.
В поселке под Рязанью отключат свет. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.
В среду, 14 мая, с 05:00 до 20:00 в связи с проведением работ по капитальному ремонту в поселке. Мурмино электроэнергия будет отключена по следующим адресам:
- улица Колхозная, дома №№ 49-77;
- улица Н-Садовая, дома №№ 1-13-а, 2-12;
- улица В-Садовая, б/н — магазины ЧП Юдина, Ремизова, Дмитриева,
- улица Сельских Строителей — участки малоэтажек. застройки.