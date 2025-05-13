В Красноярском крае врачи записались друг к другу, чтобы не работать на майские
Схему придумали медики Минусинской межрайонной больницы. Они также привлекли к афере своих знакомых и родственников. Одна сотрудница регистратуры и записалась на прием к специалисту 37 раз в межпраздничные дни. Ведомственная проверка выявила обман. Местный минздрав назвал произошедшее «стыдобищем» и пообещал разобраться.
В Красноярском крае врачи записались друг к другу, чтобы не работать на майские. Об этом сообщает «Газета. ру».
Схему придумали медики Минусинской межрайонной больницы. Они также привлекли к афере своих знакомых и родственников.
Одна сотрудница регистратуры и записалась на прием к специалисту 37 раз в межпраздничные дни. Ведомственная проверка выявила обман.
Местный минздрав назвал произошедшее «стыдобищем» и пообещал разобраться.