В Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате для медиков и учителей
По словам авторов законопроекта, предполагается, что выплата будет рассчитываться как разница между суммой уплаченного налога на доходы физлиц за предыдущий год и суммой налога, начисленного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме. Средства предоставит территориальный Фонда пенсионного и социального страхования. Чтобы получить выплату, нужно будет подать заявление с 1 июня по 1 октября.
В Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате для медиков, учителей, научных работников, работников культуры и фармацевтов. Об этом 13 мая
По словам авторов законопроекта, предполагается, что выплата будет рассчитываться как разница между суммой уплаченного налога на доходы физлиц за предыдущий год и суммой налога, начисленного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме.
Средства предоставит территориальный Фонда пенсионного и социального страхования. Чтобы получить выплату, нужно будет подать заявление с 1 июня по 1 октября.
Цель законопроекта — привлечь новых сотрудников в вышеперечисленные отрасли, отметили авторы инициативы.