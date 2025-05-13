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В Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате для медиков и учителей
По словам авторов законопроекта, предполагается, что выплата будет рассчитываться как разница между суммой уплаченного налога на доходы физлиц за предыдущий год и суммой налога, начисленного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме. Средства предоставит территориальный Фонда пенсионного и социального страхования. Чтобы получить выплату, нужно будет подать заявление с 1 июня по 1 октября.

В Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате для медиков, учителей, научных работников, работников культуры и фармацевтов. Об этом 13 мая сообщило ТАСС со ссылкой на депутатов ГД.

По словам авторов законопроекта, предполагается, что выплата будет рассчитываться как разница между суммой уплаченного налога на доходы физлиц за предыдущий год и суммой налога, начисленного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме.

Средства предоставит территориальный Фонда пенсионного и социального страхования. Чтобы получить выплату, нужно будет подать заявление с 1 июня по 1 октября.

Цель законопроекта — привлечь новых сотрудников в вышеперечисленные отрасли, отметили авторы инициативы.