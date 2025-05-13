В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевой купюры
С инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он считает, что на купюру нужно добавить новые регионы РФ. Депутат передал инициативу в ЦБ. «Банкнота была выпущена в 2022 году, но ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области отразить на ней не успели», — отметил Гусев.
В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевой купюры. Об этом сообщает RT.
С инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он считает, что на купюру нужно добавить новые регионы РФ. Депутат передал инициативу в ЦБ.
«Банкнота была выпущена в 2022 году, но ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области отразить на ней не успели», — отметил Гусев.