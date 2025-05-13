Ученые подтвердили, что шоколад и чай снижают давление. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на EJPC.
Ученые установили, что природные соединения флаван-3-олы в составе какао, чая, яблок и винограда помогают регулировать кровяное давление и улучшать состояние сосудов.
Анализ показал, что регулярное потребление продуктов, богатых флаван-3-олами, особенно эффективно для людей с повышенным или высоким артериальным давлением. В некоторых случаях эффект был сопоставим с действием антигипертензивных препаратов.
Кроме того, исследователи зафиксировали улучшение функции эндотелия — внутренней клеточной оболочки сосудов, отвечающей за их эластичность и общее состояние.
Ученые также подчеркнули, что флаван-3-олы не заменяют медикаментозное лечение, но могут стать дополнением к здоровому образу жизни.