Ученые подтвердили, что шоколад и чай снижают давление

Природные соединения флаван-3-олы в составе какао, чая, яблок и винограда помогают регулировать кровяное давление и улучшать состояние сосудов.

Ученые подтвердили, что шоколад и чай снижают давление. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на EJPC.

Ученые установили, что природные соединения флаван-3-олы в составе какао, чая, яблок и винограда помогают регулировать кровяное давление и улучшать состояние сосудов.

Анализ показал, что регулярное потребление продуктов, богатых флаван-3-олами, особенно эффективно для людей с повышенным или высоким артериальным давлением. В некоторых случаях эффект был сопоставим с действием антигипертензивных препаратов.

Кроме того, исследователи зафиксировали улучшение функции эндотелия — внутренней клеточной оболочки сосудов, отвечающей за их эластичность и общее состояние.

Ученые также подчеркнули, что флаван-3-олы не заменяют медикаментозное лечение, но могут стать дополнением к здоровому образу жизни.