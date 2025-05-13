SHOT: доллары нового образца исчезли из российских банков
Отмечается, что валюта нового образца не поступает давно, продают только то, что приносят люди. По словам сотрудников касс, после сезона летних отпусков ситуация ухудшится. Старые купюры во многих странах не принимают, так что российские туристы вывозят остатки новых долларов.
Доллары нового образца исчезли из российских банков. Об этом пишет SHOT.
Отмечается, что валюта нового образца не поступает давно, продают только то, что приносят люди.
По словам сотрудников касс, после сезона летних отпусков ситуация ухудшится. Старые купюры во многих странах не принимают, так что российские туристы вывозят остатки новых долларов.