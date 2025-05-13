Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
Срд, 14
12°
Чтв, 15
16°
ЦБ USD 80.55 -0.34 14/05
ЦБ EUR 89.7 -0.41 14/05
Нал. USD 83.00 / 82.00 13/05 17:35
Нал. EUR 92.47 / 93.80 13/05 17:35
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
35 467
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
53 408
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
37 847
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
45 606
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанский подрывник Сидики* частично признал вину
2-й Западный окружной военный суд 13 мая приступил к слушанию уголовного дела о подрыве железнодорожных путей под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево. «Мой доверитель Руслан Сидики* не признает вину в прохождении обучения террористический деятельности, не согласен с квалификацией обвинения в терроризме по двум взрывам, а также не согласен с обвинением по покушению на террористический акт. По остальным вмененным ему составам преступления он согласен», — заявил адвокат.

Рязанский подрывник, гражданин России и Италии Руслан Сидики* частично признал вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Поповского.

2-й Западный окружной военный суд 13 мая приступил к слушанию уголовного дела о подрыве железнодорожных путей под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево.

«Мой доверитель Руслан Сидики* не признает вину в прохождении обучения террористический деятельности, не согласен с квалификацией обвинения в терроризме по двум взрывам, а также не согласен с обвинением по покушению на террористический акт. По остальным вмененным ему составам преступления он согласен», — заявил собеседник издания.

По его словам, судебный процесс над Сидики* будет проходить на выездном заседании в Рязани. Сам подсудимый ранее неоднократно заявлял, что всеми навыками взрывотехники обладал задолго до задержания из-за своего увлечения электроникой, коптерами и мог изготовить взрывное устройство самостоятельно.

Напомним, теракт на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км» произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

Подробнее читайте в сюжете.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.