Рязанский подрывник Сидики* частично признал вину

2-й Западный окружной военный суд 13 мая приступил к слушанию уголовного дела о подрыве железнодорожных путей под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево. «Мой доверитель Руслан Сидики* не признает вину в прохождении обучения террористический деятельности, не согласен с квалификацией обвинения в терроризме по двум взрывам, а также не согласен с обвинением по покушению на террористический акт. По остальным вмененным ему составам преступления он согласен», — заявил адвокат.

Рязанский подрывник, гражданин России и Италии Руслан Сидики* частично признал вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Поповского.

2-й Западный окружной военный суд 13 мая приступил к слушанию уголовного дела о подрыве железнодорожных путей под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево.

«Мой доверитель Руслан Сидики* не признает вину в прохождении обучения террористический деятельности, не согласен с квалификацией обвинения в терроризме по двум взрывам, а также не согласен с обвинением по покушению на террористический акт. По остальным вмененным ему составам преступления он согласен», — заявил собеседник издания.

По его словам, судебный процесс над Сидики* будет проходить на выездном заседании в Рязани. Сам подсудимый ранее неоднократно заявлял, что всеми навыками взрывотехники обладал задолго до задержания из-за своего увлечения электроникой, коптерами и мог изготовить взрывное устройство самостоятельно.

Напомним, теракт на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км» произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.