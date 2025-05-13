Рязанская НПК открыла мурал, посвященный 80-летию Великой Победы

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») открыла памятный мурал в честь 80-летия Великой Победы.

Арт-объект появился на фасаде жилого дома на улице Дзержинского. Его общая площадь — 150 квадратных метров.

На мурале изображен ветеран Великой Отечественной войны, который держит за руку девочку. Композиция символизирует связь поколений и передачу традиций.

«Истинный патриотизм начинается с уважения к тем, кто боролся за благополучие Родины, не жалея себя и своих сил, а иногда и жизни. Мурал, которым наше предприятие завершает серию мероприятий в честь 80-летия Великой Победы — это своего рода призыв помнить историю, гордиться подвигом поколения победителей, любить Родину и быть достойными продолжателями подвига», — заявил в приветственном слове заместитель гендиректора по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды АО «РНПК» Андрей Ушаков.

Рязанская НПК подняла на нескольких площадках завода знамена Победы.

На мониторах ПК работников организована стена Памяти с фотографиями родственников работников компании — героев войны.

Кроме того, молодые специалисты адресно поздравили более 130 ветеранов Великой Отечественной войны с праздником и передали им подарки. В Рязанском музыкальном театре сотрудники организовали праздничный концерт. Для ветеранов войны и членов городского Совета ветеранов прозвучали песни военных лет.

Также Рязанская НПК провела три субботника и привела в порядок территории памятных мест героям Великой Отечественной войны: в поселке Никуличи на территории мемориала участникам войны, на улице Героя Советского Союза и Национального Героя Италии, уроженца Рязанской области Федора Полетаева. Третий мемориал — памятник летчикам, погибшим в конце 1941 года в неравном бою с противником и первоначально захороненным на месте будущего нефтеперерабатывающего завода. Работники компании шефствуют над памятным местом.

Сотрудники завода вместе с мэрией Рязани высадили в сквере Победы более 450 деревьев.

Помимо этого, Рязанская НПК провела просветительско-патриотическую акцию «Диктант Победы». В ней участвовали сотрудники предприятия, студенты РГАТУ и Рязанского колледжа электроники.

Для написания Диктанта выбрали стихотворение уроженца Рязанской области Евгения Маркина — «Станция Тумская». В основе сюжета лежали воспоминания мальчика, который вместе с местными жителями встречал поезда с возвращающимися с победой фронтовиками в 1945 году. Он надеялся увидеть отца.