Рязанец украл у знакомой пенсионерки карту и потратил все ее сбережения

В полицию обратилась 65-летняя жительница Новомичуринска и сообщила о пропаже банковской карты, с которой списали 49 412 рублей. Выяснилось, что ранее женщина пригласила двоих приятелей отметить личный праздник. В какой-то момент, когда хозяйка отвлеклась один из гостей забрал ее карту. Пропажу заявительница обнаружила лишь спустя неделю. Злоумышленника нашли и задержали. Им оказался 64-летний местный житель. Мужчина тратил деньги на оплату покупок в магазинах. Возбуждено уголовное дело.

Рязанец украл у знакомой пенсионерки карту и потратил все ее сбережения. Об этом во вторник, 13 мая, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 65-летняя жительница Новомичуринска и сообщила о пропаже банковской карты, с которой списали 49 412 рублей.

Выяснилось, что ранее женщина пригласила двоих приятелей отметить личный праздник. В какой-то момент, когда хозяйка отвлеклась один из гостей забрал ее карту. Пропажу заявительница обнаружила лишь спустя неделю.

Злоумышленника нашли и задержали. Им оказался 64-летний местный житель. Мужчина тратил деньги на оплату покупок в магазинах.

Возбуждено уголовное дело (кража с банковского счета).