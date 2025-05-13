Рязанцев попросили помочь в поиске 44-летнего Алексея Белоусова
С 5 мая 2025 года местонахождение тамбовчанина неизвестно. Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, рыжие волосы, глаза голубые. Одежда: черный вязаный джемпер, черные джинсы, черные кроссовки, черная бейсболка. Любую информацию информацию о пропавшем просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Рязанцев попросили помочь в поиске 44-летнего Алексея Белоусова. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
С 5 мая 2025 года местонахождение тамбовчанина неизвестно.
Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, рыжие волосы, глаза голубые.
Одежда: черный вязаный джемпер, черные джинсы, черные кроссовки, черная бейсболка.
Любую информацию информацию о пропавшем просят сообщать по телефону горячей линии: