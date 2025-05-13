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Рязанца оштрафовали за заросший сорняками участок
Специалисты управления установили, что земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 3,24 га в Рязанском районе зарос сорняками, что является нарушением законодательства. Собственнику выписали штраф в размере 20 000 рублей, который был оплачен в установленный срок. Сорняки с участка рязанец убрал.

Рязанца оштрафовали за заросший сорняками участок. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Специалисты управления установили, что земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 3,24 га в Рязанском районе зарос сорняками, что является нарушением законодательства.

Собственнику выписали штраф в размере 20 000 рублей, который был оплачен в установленный срок. Сорняки с участка убрали.