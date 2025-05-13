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Россиянам рассказали, кто может выйти на пенсию досрочно
Россияне с большим стажем работы могут выйти на пенсию досрочно. Так, на два года раньше на пенсию могут выйти женщины со страховым стажем 37 лет, но не ранее достижения 55 лет, и мужчины со страховым стажем 42 года, но не ранее 60 лет, а также граждане предпенсионного возраста, которые лишились работы и не смогли найти новую. Кроме того, досрочный выход на пенсию предусмотрен для людей, трудящихся в опасных и вредных условиях, работающих в районах Крайнего Севера и многодетных матерей.

Россиянам рассказали, кто может выйти на пенсию досрочно. Об этом изданию «Прайм» рассказал профессор Финуниверситета при правительстве Александр Сафонов.

По его словам, россияне с большим стажем работы могут выйти на пенсию досрочно. Так, на два года раньше на пенсию могут выйти женщины со страховым стажем 37 лет, но не ранее достижения 55 лет, и мужчины со страховым стажем 42 года, но не ранее 60 лет, а также граждане предпенсионного возраста, которые лишились работы и не смогли найти новую.

Кроме того, досрочный выход на пенсию предусмотрен для людей, трудящихся в опасных и вредных условиях, работающих в районах Крайнего Севера и многодетных матерей.