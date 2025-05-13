Россиянам рассказали, как удалить из поисковика ссылки с фейками о себе

Как отметили в публикации, для этого через формы Google, «Яндекса» или Mail. ru отправляется запрос на скрытие ссылок, содержащих ложные или неактуальные сведения (например, о прежнем месте работы). Отмечается, что форма требует аргументов и доказательств, при успешном рассмотрении спорные страницы исчезнут из выдачи, уточнили правоохранители.

Россиянам рассказали, удалять ссылки с фейковой информацией о себе из поисковика. Об этом 13 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД.

Как отметили в публикации, для этого через формы Google, «Яндекса» или Mail. ru отправляется запрос на скрытие ссылок, содержащих ложные или неактуальные сведения (например, о прежнем месте работы).

Отмечается, что форма требует аргументов и доказательств. При успешном рассмотрении спорные страницы исчезнут из выдачи, уточнили правоохранители.