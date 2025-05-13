Россиян предупредили о штрафах за курение в квартире
о словам юристов, курящих в квартире россиян могут ждать штрафы, если дым проникает в подъезд или к соседям. Это считается нарушением санитарных норм и причинением вреда здоровью и имуществу других граждан. Размер штрафа составляет от 500 до 1,5 тыс. рублей.
Россиян предупредили о штрафах за курение в квартире. Об этом сообщает «Лента. ру».
По словам юристов, курящих в квартире россиян могут ждать штрафы, если дым проникает в подъезд или к соседям. Это считается нарушением санитарных норм и причинением вреда здоровью и имуществу других граждан.
Размер штрафа составляет от 500 до 1,5 тыс. рублей.