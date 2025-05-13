Россиян предупредили о массовых браках в популярных игровых ноутбуках. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на портал Ferra.
Специалисты сервисных центров отметили нарушения устройств MSI Raider GE77HX, GE76HX, GE78HX, GE66HX и GE68HX, связанные с питанием видеокарты.
Несмотря на цену около €5000 (примерно 450 тыс. руб.), ноутбуки MSI Raider оказались подвержены серьезным неисправностям после окончания гарантии. Основная проблема заключается в зависании гаджета, после чего дискретная графика Nvidia GeForce RTX 3080 Ti перестает отображаться в системе. Включение дискретного режима приводит к полному исчезновению видеокарты, а вернуть ее в рабочее состояние невозможно.
Отмечается, что одному из пользователей MSI Raider удалось восстановить ноутбук, потратив 19 тыс. руб.