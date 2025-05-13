Российская армия освободила Миролюбовку в ДНР
Также за сутки ВС РФ поразили цех сборки САУ «Богдана», а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб JDAM и реактивный снаряд HIMARS производства США, а также 74 БПЛА самолетного типа.
Российская армия освободила Миролюбовку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
Также за сутки ВС РФ поразили цех сборки САУ «Богдана», а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах.
Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб JDAM и реактивный снаряд HIMARS производства США, а также 74 БПЛА самолетного типа.