Прокуратура нашла нарушения в заключении сделки между Захаровским районом и организацией
В ходе проверки нашли нарушения процедуры заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного в селе Елино. Установлено, что при заключении сделки не были соблюдены требования законодательства о проведении конкурентных процедур, в отсутствие на то правовых оснований. Прокуратура направила в Арбитражный суд Рязанской области иск о признании договора аренды недействительным и возврата имущества в муниципальную собственность.
Прокуратура нашла нарушения в заключении сделки между Захаровским районом и организацией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
В ходе проверки нашли нарушения процедуры заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного в селе Елино. Установлено, что при заключении сделки не были соблюдены требования законодательства о проведении конкурентных процедур, в отсутствие на то правовых оснований.
Прокуратура направила в Арбитражный суд Рязанской области иск о признании договора аренды недействительным и возврата имущества в муниципальную собственность.