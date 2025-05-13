Полицейские остановили автомобиль на трассе под Михайловом и нашли в нем наркотики

Отмечается, что ранее полицейские выяснили, что 35-летняя жительница региона активно сотрудничает с нелегальным наркомагазином и планирует сделать закладки на территории Михайлова. Оперативники остановили автомобиль рязанки на въезде в Михайловский район и обнаружили при ней сверток с самодельными контейнерами с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в свертке содержится 30 контейнеров с синтетическим наркотическим средством. Женщину задержали. Также на участке в Михайловском районе полицейские изъяли ранее сделанную розничную закладку с «синтетикой». В полиции отметили, что из незаконного оборота суммарно изъято около 26 граммов синтетического наркотического средства.

Полицейские остановили автомобиль на трассе под Михайловом и нашли в нем наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что ранее полицейские выяснили, что 35-летняя жительница региона активно сотрудничает с нелегальным наркомагазином и планирует сделать закладки на территории Михайлова. Оперативники остановили автомобиль рязанки на въезде в Михайловский район и обнаружили при ней сверток с самодельными контейнерами с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что в свертке содержится 30 контейнеров с синтетическим наркотическим средством. Женщину задержали. Также на участке в Михайловском районе полицейские изъяли ранее сделанную розничную закладку с «синтетикой».

В полиции отметили, что из незаконного оборота суммарно изъято около 26 граммов синтетического наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.