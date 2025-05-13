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Опубликованы подробности ДТП в Касимове
ДТП произошло 12 мая в 16.55 на улице Советской. Как рассказали очевидцы, Toyota Corolla была припаркована на правой стороне улицы в сторону Вознесенского собора. Отмечается, что на пассажирское сидение автомобиля села молодая девушка в возрасте 25-27 лет, за руль — женщина постарше (на вид 50-55 лет). «Машина поехала и начала разворот на 180 градусов, но вместо проезжей полосы заехала на тротуар. Тротуар от дороги отделяет ограда, но именно в этом месте в ней есть проезд. На высокой скорости автомобиль проехал по велодорожке и газонам», — рассказали очевидцы.

Опубликованы подробности ДТП в Касимове. Их приводят ИД «Пресса».

ДТП произошло 12 мая в 16.55 на улице Советской. Как рассказали очевидцы, Toyota Corolla была припаркована на правой стороне улицы в сторону Вознесенского собора.

Отмечается, что на пассажирское сидение автомобиля села молодая девушка в возрасте 25-27 лет, за руль — женщина постарше (на вид 50-55 лет).

«Машина поехала и начала разворот на 180 градусов, но вместо проезжей полосы заехала на тротуар. Тротуар от дороги отделяет ограда, но именно в этом месте в ней есть проезд. На высокой скорости автомобиль проехал по велодорожке и газонам, сшиб вазоны для цветов, выехал на пешеходную часть, снес стойки, удерживающие козырек над входом в пекарню, чуть вильнув, врезался в дерево», — заявили очевидцы.

Они добавили, что от удара дерево упало, но автомобиль продолжил движение. При этом он зацепил стоящий на обочине Land Rover. Toyota Corolla проехала еще около десяти метров и только тогда остановилась.

«Мы находились в помещении, но когда услышали грохот, выбежали на улицу. Увидели упавшие столбы и дерево, сдвинутые вазоны и рассыпавшуюся из них землю. Хорошо, что пешеходов не было, поэтому никто не пострадал. Женщина из машины вышла вся бледная, сказала, что-то сломалось», — отметила собеседница издания.

Предположительно, как отметили в публикации, в автомобиле «залипла» педаль газа.

Ранее в соцсетях сообщали о ДТП.