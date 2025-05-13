Названа причина майских холодов в Рязанской области

Отмечается, что в начале мая Рязанская область попала под мощное арктическое воздействие. Температура воздуха в последние дни держится на 3-7 градусов ниже климатической нормы. Как уточнили в посте, после аномально теплого января регион все больше уходил в область отрицательных значений и «надолго „залип“ в ней». Похолодание установилось в регионе еще в конце апреля и задержится еще на несколько дней, а потом напомнит о себе в третьей декаде мая, отметили ученые.

Рязанцам назвали причину майского холода в регионе. Об этом 12 мая сообщили в группе «Лаборатория геохимии ландшафтов» в «ВК».

Отмечается, что в начале мая Рязанская область попала под мощное арктическое воздействие. Температура воздуха в последние дни держится на 3-7 градусов ниже климатической нормы.

Как уточнили в посте, после аномально теплого января регион все больше уходил в область отрицательных значений и «надолго „залип“ в ней».

Похолодание установилось в регионе еще в конце апреля и задержится еще на несколько дней, а потом напомнит о себе в третьей декаде мая, отметили ученые.

«Глубинной причиной текущего похолодания являются колебания лунной приливной силы, т. е. гравитация. Влияние Луны на Землю очень многообразно, но для сезонных изменений температуры имеет значение в первую очередь 206-дневный цикл колебаний расстояния нашего спутника до земной поверхности (с амплитудой +/- 7000 км, или около 2% от среднего расстояния).

Чем ближе Луна, тем сильнее ее приливное влияние и тем холоднее погода, и наоборот — чем дальше Луна, тем выше вероятность положительных температурных рекордов», — говорится в сообщении.