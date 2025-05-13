На Солнце произошла первая за полтора месяца вспышка класса X
Ее предварительный балл — X1.2. Последний раз вспышка сравнимого уровня наблюдалась 28 марта 2025 года и имела балл X2.0. Событие не представляет глобальной опасности для Земли. Максимум излучения зарегистрирован в 18 часов 38 минут по московскому времени.
На Солнце произошла первая за полтора месяца вспышка класса X. Об этом в своем Telegram-канале написал метеоролог Михаил Леус.
Он отметил, что ее предварительный балл — X1.2. Последний раз вспышка сравнимого уровня наблюдалась 28 марта 2025 года и имела балл X2.0.
Событие не представляет глобальной опасности для Земли.
Максимум излучения зарегистрирован в 18 часов 38 минут по московскому времени.