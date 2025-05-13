На площади Мичурина в Рязани произошло ДТП
Две легковушки столкнулись во вторник, 13 мая, на перекрестке с круговым движением напротив дома № 110 по улице Введенской. На месте работал экипаж ДПС. Предположительно, никто не пострадал.
На площади Мичурина в Рязани произошло ДТП. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили очевидцы.
Две легковушки столкнулись во вторник, 13 мая, на перекрестке с круговым движением напротив дома № 110 по улице Введенской.
На месте работал экипаж ДПС. Предположительно, никто не пострадал.