На окраине Рязани произошло убийство
Происшествие случилось в понедельник, 12 мая. Возле дома № 34/4 на улице Качевской нашли труп мужчины. Начало его конфликта с предположительным убийцей попало на видео. На кадрах видно, как погибший (в жилетке) ругается с мужчиной в черной куртке.
На окраине Рязани произошло убийство. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Происшествие случилось в понедельник, 12 мая. Возле дома № 34/4 на улице Качевской нашли труп мужчины.
Начало его конфликта с предположительным убийцей попало на видео. На кадрах видно, как погибший (в жилетке) ругается с мужчиной в черной куртке.