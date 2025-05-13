И. о. министра образования Рязанской области рассказала, как пройдут ЕГЭ и ОГЭ

Экзамены пройдут в 225 пунктах приема — 153 из них созданы в школах, 72 — на дому. Они оборудованы видеонаблюдением, металлодетекторами, средствами подавления сигналов сотовой связи. Работать в пунктах будут около семи тысяч человек, в том числе и общественные наблюдатели.

Экзамены в 2025 году в области будут сдавать 11500 девятиклассников и 4300 одиннадцатиклассников. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на и. о. министра образования Ольгу Васину.

По ее словам, экзамены пройдут в 225 пунктах приема — 153 из них созданы в школах, 72 — на дому. Они оборудованы видеонаблюдением, металлодетекторами, средствами подавления сигналов сотовой связи.

Работать в пунктах будут около семи тысяч человек, в том числе и общественные наблюдатели.