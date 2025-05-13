Эксперт предрек дефицит ряда продуктов из-за заморозков
По его словам, России грозит дефицит сахара и картошки. «Холода повредили часть урожая, и цены на эти продукты скоро вырастут», — предупредил экономист. Он отметил, что морозы уничтожил около 12% сахарной свеклы, что приведет к подорожанию сахара на 15-20%. Проблемы со свеклой ударят по другим сферам — производство патоки, кормов для скота и биоэтанола тоже сократится. Заморозки задели и картошку. Кроме того, за последние годы на Кубани погибло до 40% кукурузы, что создало проблемы в животноводстве — не хватает кормов для скота, а цены на мясо растут.
Эксперт предрек дефицит ряда продуктов из-за заморозков. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт Илья Мосягин.
По его словам, России грозит дефицит сахара и картошки.
«Холода повредили часть урожая, и цены на эти продукты скоро вырастут», — предупредил экономист.
Он отметил, что морозы уничтожил около 12% сахарной свеклы, что приведет к подорожанию сахара на 15-20%. Проблемы со свеклой ударят по другим сферам — производство патоки, кормов для скота и биоэтанола тоже сократится.
Заморозки задели и картошку. Кроме того, за последние годы на Кубани погибло до 40% кукурузы, что создало проблемы в животноводстве — не хватает кормов для скота, а цены на мясо растут.