Экономист спрогнозировал подорожание бензина в июне
В июне литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 подорожает на 20-70 копеек. Она отметила, что с начала января по конец апреля 2025 года темп прироста средних цен на бензин АИ-92 и АИ-95 составил около 2%. Литр АИ-92 подорожал в среднем на 1 рубль, литр АИ-95 — на 1 рубль 6 копеек с начала года.
Экономист спрогнозировал подорожание бензина в июне. Об этом «Газете.Ru»
По ее словам, в июне литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 подорожает на 20-70 копеек.
Она отметила, что с начала января по конец апреля 2025 года темп прироста средних цен на бензин АИ-92 и АИ-95 составил около 2%. Литр АИ-92 подорожал в среднем на 1 рубль, литр АИ-95 — на 1 рубль 6 копеек с начала года.