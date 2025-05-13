Директор рязанской организации не выплачивал работникам зарплату и компенсацию
Установлено, что сотрудникам лесозаготовительного предприятия не платили за отработанное время с ноября 2024 по март 2025 года, а также не выдали компенсацию при увольнении, включая оплату неиспользованного отпуска. По данному факту на руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), а также внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокурора.
Директор рязанской организации не выплачивал работникам зарплату и компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что сотрудникам лесозаготовительного предприятия не платили за отработанное время с ноября 2024 по март 2025 года, а также не выдали компенсацию при увольнении, включая оплату неиспользованного отпуска.
По данному факту на руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), а также внесено представление.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокурора.