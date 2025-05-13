«Цветочную Луну» сфотографировали над Рязанью
Явление можно было наблюдать в ночь на 13 мая. В посте указано, что также наблюдать за спутником Земли можно будет и в ночь на 14-е число. «Цветочным» майское полнолуние называют из-за активной фазы цветения растений.
«Цветочную Луну» сфотографировали над Рязанью. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань № 1».
Явление можно было наблюдать в ночь на 13 мая. В посте указано, что также наблюдать за спутником Земли можно будет и в ночь на 14-е число.
«Цветочным» майское полнолуние называют из-за активной фазы цветения растений.
Фото: Telegram-канал «Рязань № 1».