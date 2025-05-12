За вторую праздничную майскую неделю в травмпункте БСМП оказались 600 рязанцев
С 5 по 11 мая 145 человек обратились за помощью с переломами, 236 — с ушибами, 126 — с растяжениями и 50 получили ранения. Жителям напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр Больницы скорой медицинской помощи оказывает помощь круглосуточно и без выходных.
За вторую праздничную майскую неделю в травмпункте БСМП оказались 600 рязанцев. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.
С 5 по 11 мая 145 человек обратились за помощью с переломами, 236 — с ушибами, 126 — с растяжениями и 50 получили ранения.
Жителям напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр Больницы скорой медицинской помощи оказывает помощь круглосуточно и без выходных.