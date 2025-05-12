В Волгоградской области водитель врезался в «ГАЗель», пострадали пять человек

В Волгоградской области водитель врезался в «ГАЗель», пострадали пять человек. Об этом сообщает V1.RU.

ДТП произошло днем 8 мая на острове Зеленый на улице Гидростроевской. По данным полиции, 44-летний водитель «Опель-Астры» не справился с управлением и врезался в «ГАЗель».

Отмечается, что пострадали пять человек.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как трое мужчин стоят у сломавшегося фургона и что-то чинят под капотом. В этот самый момент в кадре появляется Opel. Автомобиль заносит, он врезается в «ГАЗель».

Видео и фото: Telegram-канал «ЧП Волгоград и Волгоградская область»