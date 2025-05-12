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Следком Рязанской области возглавил Олег Васильев
Следственное управление СК России по Рязанской области возглавил Олег Васильев. Отмечается, что ранее он возглавлял главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. Васильев имеет звание генерал-лейтенанта юстиции. Ранее должность начальника регионального управления СК занимал Владимир Никешкин.

В рязанском управлении СК назначили нового руководителя. Об этом сообщает официальный сайт следкома.

Следственное управление СК России по Рязанской области возглавил Олег Васильев. Отмечается, что ранее он возглавлял главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. Васильев имеет звание генерал-лейтенанта юстиции.

Ранее должность начальника регионального управления СК занимал Владимир Никешкин.