В Рязанском районе в ДТП с пьяным водителем погиб человек
Трагедия произошла ночью 9 мая в селе Глебово около дома № 38 по улице Центральной. По предварительной информации, 31-летний нетрезвый житель областного центра за рулем «Мицубиси Лансер» не справился с управлением и врезался в дерево. В результате происшествия 33-летний пассажир скончался на месте. Водитель получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. По факту ДТП проводится проверка Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязанском районе в ДТП с пьяным водителем погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Трагедия произошла ночью 9 мая в селе Глебово около дома № 38 по улице Центральной. По предварительной информации, 31-летний нетрезвый житель областного центра за рулем «Мицубиси Лансер» не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате происшествия 33-летний пассажир скончался на месте. Водитель получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка Обстоятельства происшествия устанавливаются.