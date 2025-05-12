В Рязанской области сгорело четыре гектара сухой травы
Один из пожаров случился 8 мая в селе Попадьино. Отмечается, что сгорел один гектар сухой травы. На месте происшествия работал один пожарный расчет. Второй пожар случился 9 мая в селе Троицкое. Уточняется, что там сгорело три гектара травы.
В Захаровском районе сгорело четыре гектара сухой травы. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Один из пожаров случился 8 мая в селе Попадьино. Отмечается, что сгорел один гектар сухой травы. На месте происшествия работал один пожарный расчет.
Второй пожар случился 9 мая в селе Троицкое. Уточняется, что там сгорело три гектара травы.