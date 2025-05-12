В Рязанской области пройдут рейды по перевозке детей
Мероприятия пройдут в понедельник, 12 мая. Инспекторы напоминают, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих росту и весу ребенка.
В Рязанской области пройдут рейды по перевозке детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.
Мероприятия пройдут в понедельник, 12 мая.
Инспекторы напоминают, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих росту и весу ребенка.