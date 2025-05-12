В Рязанской области 12 водителей в праздники сели за руль пьяными повторно
В результате рейдов инспекторы ДПС выявили 837 нарушений ПДД, в том числе 19 нетрезвых автомобилистов. 6 из них отказались пройти алкотест, в связи с чем составлены соответствующие административные материалы. Выявлены 12 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения повторно.
В Рязанской области 12 водителей в праздники сели за руль пьяными повторно. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.
В результате рейдов инспекторы ДПС выявили 837 нарушений ПДД, в том числе 19 нетрезвых автомобилистов.
6 из них отказались пройти алкотест, в связи с чем составлены соответствующие административные материалы. Выявлены 12 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения повторно.