В Рязани впервые применили терапию для пациента с редкой болезнью Фабри

Болезнь Фабри — редкое генетическое заболевание. У людей с патологией нарушен обмен веществ, который приводит к поражению жизненно важных органов нервной системы, почек, сердца, системы пищеварения, органов зрения. «Если не диагностировать и не начать лечение вовремя, болезнь инвалидизирует, а далее наступает преждевременная смерть», — отметил Пшенников. Однако, по его словам, есть метод, который приостанавливает заболевание. Отмечается, что его и применили врачи Городской клинической больницы № 11 совместно с сотрудниками РязГМУ.

В Рязани впервые применили терапию для пациента с редкой болезнью Фабри. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил в соцсетях министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

Болезнь Фабри — редкое генетическое заболевание. У людей с патологией нарушен обмен веществ, который приводит к поражению жизненно важных органов нервной системы, почек, сердца, системы пищеварения, органов зрения.

«Если не диагностировать и не начать лечение вовремя, болезнь инвалидизирует, а далее наступает преждевременная смерть», — отметил Пшенников.

Однако, по его словам, есть метод, который приостанавливает заболевание, снижает уровень инвалидизации и увеличивает продолжительность активной жизни пациентов.

Отмечается, что его и применили врачи Городской клинической больницы № 11 совместно с сотрудниками РязГМУ. Для лечения использовали препарат российского производства — агалсидаза бета, его доставили в организм внутривенно и теперь лекарство работает вместо недостающего фермента.

По словам Пшенникова, пациент сейчас находится под наблюдением врачей, у него появился шанс на более продолжительную и активную жизнь.

Фото: личная страница Александра Пшенникова в «ВК»