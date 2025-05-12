В Рязани обокрали магазин электроники
По данным полиции, пропажу четырех внешних аккумуляторов для сотовых телефонов сотрудники магазина обнаружили во время ревизии. Продавцы рассказали, что накануне заметили в магазине мужчину, который, войдя в зал, старался не попадаться им на глаза. «Пугливый» покупатель задержался в магазине всего на пару минут. По описанию внешности этого мужчины, оперативники установили его личность. Выяснилось, что кражу совершил 22-летний рязанец. Его задержали.
В Рязани обокрали магазин электроники. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным полиции, пропажу четырех внешних аккумуляторов для сотовых телефонов сотрудники магазина обнаружили во время ревизии. Продавцы рассказали, что накануне заметили в магазине мужчину, который, войдя в зал, старался не попадаться им на глаза. «Пугливый» покупатель задержался в магазине всего на пару минут.
По описанию внешности этого мужчины, оперативники установили его личность. Выяснилось, что кражу совершил 22-летний рязанец. Его задержали.
Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 2 лет лишения свободы.