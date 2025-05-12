В Рязани мотоциклист врезался в легковушку
По словам очевидцев, авария случилась на улице Семинарской. На опубликованных кадрах видно, что водитель легковушки хотел развернуться. В это время мотоциклист двигался по дороге и врезался в автомобиль. Судя по кадрам, водитель двухколесного транспортного средства после столкновения перелетел через машину. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани мотоциклист врезался в легковушку. Об этом 12 мая сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась на улице Семинарской. На опубликованных кадрах видно, что водитель легковушки хотел развернуться. В это время мотоциклист двигался по дороге и врезался в автомобиль.
Судя по кадрам, водитель двухколесного транспортного средства после столкновения перелетел через машину.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.