В России предложили ввести налог для обеспеченных бездельников и рантье

Для неработающих официально граждан, получающих теневые доходы, и «профессиональных бездельников» на иждивении можно было бы ввести фиксированные НДФЛ и взнос в фонд обязательного медицинского страхования, поскольку они пользуются социальными благами, не платя ничего в государственную казну. За неработающее население взносы в систему ОМС уплачивают власти регионов. В прошлом году их сумма составила 1,046 трлн руб. — на 16,5% больше, чем в 2023 году.

В России предложили ввести налог для обеспеченных бездельников и рантье. Об этом пишет РБК со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

По его мнению, для неработающих официально граждан, получающих теневые доходы, и «профессиональных бездельников» на иждивении можно было бы ввести фиксированные НДФЛ и взнос в фонд обязательного медицинского страхования, поскольку они пользуются социальными благами, не платя ничего в государственную казну.

Эксперт предположил, кого из неработающих граждан можно было бы вовлечь на рынок труда в условиях рекордного кадрового дефицита. Из почти 15 млн неработающих россиян трудоспособного возраста теоретически можно задействовать лишь около 1,5 млн человек. Причем часть из них, по словам Сафонова, и так работает, но неофициально, а часть — просто не хочет.

Однако он признал, что вовлечение в занятость рантье — нереализуемая задача, поскольку у них и так есть постоянный достаточный для жизни доход.

За неработающее население взносы в систему ОМС уплачивают власти регионов. В прошлом году их сумма составила 1,046 трлн руб. — на 16,5% больше, чем в 2023 году.

Аналогичные меры собеседник издания считает целесообразным применять к людям, которых он характеризует как «профессиональных бездельников». Это дети богатых родителей, домохозяйки, лица, живущие за счет своих родственников или знакомых, граждане, получающие пособия на детей (за исключением тех, кто ухаживает за инвалидами, или многодетных родителей), «профессиональные безработные».

«Все-таки общество в рамках социальной справедливости может предъявить им требования в софинансировании системы здравоохранения и общей инфраструктуры. Да, они проживают в собственных домах, но используют дороги, коммунальные мощности наравне с теми, кто это профинансировал через уплату НДФЛ», — рассуждает он.