В России предложили создать стандарт для русской кухни

Минпромторг видит огромный потенциал в развитии русской кухни. В связи с этим создается рабочая группа по ее популяризации. «Мы работаем над продвижением русской кухни, и в настоящее время идет процесс создания рабочей группы по ее популяризации. В рамках данной работы планируется разработать соответствующий стандарт», — сказал замминистра. Он добавил, что подробное описание термина, который означает «русская кухня», отсутствует на государственном уровне.

В России предложили создать стандарт для русской кухни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова.

По его словам, Минпромторг видит огромный потенциал в развитии русской кухни. В связи с этим создается рабочая группа по ее популяризации.

«Мы работаем над продвижением русской кухни, и в настоящее время идет процесс создания рабочей группы по ее популяризации. В рамках данной работы планируется разработать соответствующий стандарт», — сказал замминистра.

Он добавил, что подробное описание термина, который означает «русская кухня», отсутствует на государственном уровне.