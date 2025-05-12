В России предложили проверить детские игрушки на сексуализацию

Государство должно защищать половую неприкосновенность несовершеннолетних. В связи с этим он предложил проверить фигурки в стиле аниме и манги, которые изображают детей в непристойных позах и нижнем белье. «Категорически нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализации и элементов нездоровых отношений, вредящих гармоничному развитию личности маленького человека», — заявил депутат.

В России предложили проверить детские игрушки на сексуализацию. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Павла Крупника.

По его мнению, государство должно защищать половую неприкосновенность несовершеннолетних. В связи с этим он предложил проверить фигурки в стиле аниме и манги, которые изображают детей в непристойных позах и нижнем белье.

«Категорически нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализации и элементов нездоровых отношений, вредящих гармоничному развитию личности маленького человека», — заявил депутат.

Он добавил, что в розничной продаже и на маркетплейсах можно легко купить «сомнительные игрушечные фигурки», которые эксплуатируют образы и изображения детей и однозначно относятся к категории «порнография».