В Москве участницу конкурса «Миссис Россия» забили до смерти
Участницу конкурса «Миссис Россия» и известную скрипачку до смерти забили в Москве из-за ревности. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".
По данным канала, тело 40-летней Натальи нашли в квартире. Отмечается, что там были следы борьбы. Жилье принадлежало матери 39-летнего хирурга — в последнее время пара жила вместе.
Как уточнили в посте, по горячим следам мужчину задержали. На него возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.
Отмечается, что у женщины осталось трое детей.
Фото: личная станица Натальи Маурер в «ВК»