В многоквартирном доме в Рязани случился пожар
Информация о пожаре в жилом многоквартирном доме на улице Горького поступила 10 мая в 22:07. В тушении участвовали 10 человек и три единицы техники. Отмечается, что чердачное помещение повреждено на площади шесть квадратных метров. Пострадавших нет.
В многоквартирном доме в Рязани случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре в жилом многоквартирном доме на улице Горького поступила 10 мая в 22:07.
В тушении участвовали 10 человек и три единицы техники.
Отмечается, что чердачное помещение повреждено на площади шесть квадратных метров.
Пострадавших нет.