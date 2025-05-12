В Курской области осталось большое количество тел погибших украинских военных
Отмечается, что они находятся там после боев с российскими десантниками. «Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы», — отмечается в сообщении.
В Курской области осталось большое количество тел погибших украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что они находятся там после боев с российскими десантниками.
«Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы», — отмечается в сообщении.