В Госдуме предложили запретить продажу нецензурных авторамок

Соответствующее обращение к главе Роспотребнадзора Анне Поповой направила группа депутатов. В документе они сообщают, что в их адрес поступают обращения граждан по поводу использования водителями транспортных средств номерных рамок, содержащих нецензурные, оскорбительные надписи, а также фразы и символику, не соответствующие нормам общественной морали. Отмечается, что подобные аксессуары массово продаются в интернет-магазинах, имеют положительные отзывы и даже получают статус «хит продаж».

В Госдуме предложили запретить продажу нецензурных авторамок. Об этом пишет газета «Известия».

Соответствующее обращение к главе Роспотребнадзора Анне Поповой направила группа депутатов. В документе они сообщают, что в их адрес поступают обращения граждан по поводу использования водителями транспортных средств номерных рамок, содержащих нецензурные, оскорбительные надписи, а также фразы и символику, не соответствующие нормам общественной морали.

Отмечается, что подобные аксессуары массово продаются в интернет-магазинах, имеют положительные отзывы и даже получают статус «хит продаж».

По мнению парламентариев, это ведет к фактическому подрыву уважения к символам РФ, так как такие надписи расположены рядом с государственным флагом.

Кроме того, это негативно воздействует на несовершеннолетних.