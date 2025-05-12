В ЦФО пошел снег
12 мая осадки заметили в Твери, Старице, Кашине, Торжке, Осташкове. Дождь с мокрым снегом также прошел и в столичном регионе — в Шереметьево. Ранее в ночные часы в Рязанской области зафиксировали заморозки.
В ЦФО пошел снег. Об этом в своем Telegram-канале написал синоптик Евгений Тишковец.
По его данным, 12 мая осадки заметили в Твери, Старице, Кашине, Торжке, Осташкове. Дождь с мокрым снегом также прошел и в столичном регионе — в Шереметьево.
Ранее в ночные часы в Рязанской области зафиксировали заморозки.